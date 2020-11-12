Бывший мэр Еманжелинска умер от коронавируса
Бывший мэр Еманжелинска (Челябинская область) Юрий Горбунов скончался от коронавирусной инфекции в 74 года. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на спикера челябинского заксобрания Владимира Мякуша.
Он уточнил, что Горбунов лечился в «ковидном госпитале». Мякуш назвал это печальной новостью и выразил соболезнования всем близким погибшего.
«Смерть Юрия Яковлевича — большая утрата для всех, кто знал его и работал с ним», — говорится на сайте заксобрания.