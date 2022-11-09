Бывший мэр Екатеринбурга пожаловался в ЕСПЧ на штрафы за дискредитацию армии | 360°

Общество 09 ноября 2022, 13:54 Бывший мэр Екатеринбурга пожаловался в ЕСПЧ на штрафы за дискредитацию армии Юрист Евгения Ройзмана Федотова сообщила, что он обратился в ЕСПЧ РИА «Новости»

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Суд обязал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выплатить штрафы за дискредитацию российской армии и неуважение к власти, но он решил обжаловать их в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ТАСС рассказала его юрист Юлия Федотова.

«Подана жалоба в ЕСПЧ в интересах Евгения Ройзмана в связи с его административными делами о дискредитации вооруженных сил и неуважении к органам власти», — сказала она.

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В 2022 году бывшего политика трижды оштрафовали за дискредитацию армии на общую сумму 150 тысяч рублей и один раз — за неуважение к власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 85 тысяч рублей.

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Из-за повторяющихся нарушений следующее дело на него завели не по административному, а уголовному кодексу. Теперь Ройзману грозит до трех лет лишения свободы за видео, которое он выложил в YouTubе. Следователи считают, что в ролике мужчина употребил «негативные термины» для описания спецоперации и сделал это для того, чтобы дестабилизировать обстановку.

По данным на октябрь, в России возбудили больше 100 уголовных дел за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщило РИА ФАН. Еще 4,5 тысячи протоколов составили по административной статье.