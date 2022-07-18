Бывший мэр Архангельска создал сайт для планирования путешествий в дружественные России страны

Сайт «Русофоболокатор» начал работать в России. Это уникальный сервис для русских туристов, где указан рейтинг стран по уровню агрессии в отношении россиян. О проекте «360» рассказал его автор — бывший мэр Архангельска Александр Донской.

«„Русофоболокатор“ создан, для того чтобы помочь нашим людям, россиянам, которые собираются в отпуск, выбрать направление для туризма правильно. Чтобы они понимали, с чем они могут столкнуться», — заявил он.

По его словам, он любит путешествовать, поэтому для него самого важен выбор безопасной для отдыха страны.

«Как только началась спецоперация, во многих странах изменилось отношение к россиянам», — заметил собеседник «360», добавив, что все начало меняться еще с момента присоединения Крыма.

Донской вспомнил, как один из знакомых предложил ему отдохнуть в своем доме в Италии и при этом посоветовал представляться казахом.

«Моя знакомая ездила в Париж почти сразу после начала спецоперации, и два вопроса ей всегда задавали: „Откуда ты? Как относишься к [президенту РФ Владимиру] Путину?“», — сказал он

От знакомой ожидали ответ, что она не из РФ, а если из России, то плохо относится к Путину. По мнению собеседника «360», представляться кем-то другим неправильно и некомфортно. Лучше сразу ездить в страны, где хорошо относятся к россиянам.

Согласно рейтингу «Русофоболокатора», лучшими странами для посещения российскими туристами в 2022 году являются Белоруссия, Сербия, Словакия, Афганистан и Туркмения.