Бывший лидер российских болельщиков Шпрыгин отреагировал на новость о смерти Жириновского

Экс-президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин назвал смерть лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского тяжкой утратой. Об этом написал «Ридус».

«Я вам хочу сказать, что будут его еще много лет добрым словом вспоминать. Сейчас все говорят: „Какие он прогнозы давал точные, как он так, он что, провидец?“ Это только начало», — сказал Шпрыгин.

Также бывший президент болельщиков поразмышлял над дальнейшей перспективой партии ЛДПР. По его словам, новым лидером либерал-демократов будет кто-то из числа его воспитанников.

«Фракция работает в штатном режиме. Сейчас, когда два месяца его не было, там ничего не отменилось. А место председателя самой партии вакантно. И кто станет вторым за всю историю партии председателем — будет известно на ближайшем съезде. Когда он будет происходить, я не знаю, но есть много достойных ребят, все его воспитанники, так сказать», — заключил Шпрыгин.