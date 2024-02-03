03 февраля 2024, 16:53
Бывший командующий ЮВО возглавил ДОСААФ
Бывший командующий ЮВО Дворников возглавил ДОСААФ России
Бывшего командующего Южного военного округа (ЮВО) Александра Дворникова назначили председателем ДОСААФ России. Об этом сообщила пресс-служба организации.
На внеочередном съезде ДОСААФ делегаты единогласно избрали председателем Дворникова. Ранее этот пост занимал Александр Колмаков.
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В пресс-службе ДОСААФ отметили, что в ходе съезда делегаты поставили стратегические цели, в том числе повышение уровня подготовки для службы в армии по военно-учетным специальностям, развитие системы подготовки операторов беспилотников и других специалистов для ВС России.
Дворников руководил ЮВО с сентября 2016 года по январь 2023 года. Генерал армии — участник боевых действий в Чечне, находится под международными санкциями.
Ранее в отставку ушел начальник управления программ содействия ФСБ России Василий Дворников.
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