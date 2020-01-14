    14 января 2020, 18:12

    Бывший кинотеатр «Фестиваль» в Петербурге станет Молодежным досуговым центром в 2022 году

    Ольга Ситникова

    В здании бывшего кинотеатра «Фестиваль» в Выборгском районе Санкт-Петербурга откроется досуговый центр для молодежи. Свою работу он начнет в начале 2022 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    «В 2021 году планируется капитально отремонтировать сцену и залы помещений, где будет установлено монтируемое оборудование, а также планируется окончательно закончить отделочные работы», — отметили в районной администрации.

    Планируется, что за этот год рабочие капитально отремонтируют перекрытия, полы, установят двери и займутся внутренней отделкой. Необходимо восстановить пожарные лестницы, систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Также предстоит обустроить балконы, террасы, фасад и ближайшую территорию.

    За прошлый год рабочие привели в порядок кровлю здания, некоторые перекрытия и системы теплоснабжения.

    В новом Молодежном досуговом центре появятся комфортные спортивно-концертные и выставочные пространства. Посетителям будут доступны лектории, конференц-залы, места для занятий в кружках и секциях. Здесь начнет свою работу Центр развития добровольчества и поддержки молодежных инициатив Выборгского района Петербурга.

    «Капитально отремонтировать здание планируется к концу 2021 года, а откроется Молодежный досуговый центр с начала 2022 года», — уточнили в администрации Выборгского района.