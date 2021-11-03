Бывший казанский имам признан виновным в организации экстремистской организации

Решением Приволжского районного суда Казани бывший имам казанской мечети «Аль-Иман» признан виновным в создании организации экстремистского толка. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Следователи считают, что бывший имам возглавлял организацию «Нурджулар»*. Он был задержан в начале прошлого года и арестован.

Гособвинение настаивало на восьми годах и пяти месяцах лишения свободы, но суд дал на два года меньше. В ходе судебных заседаний поддержку имаму оказывал ряд исламских деятелей. Бывший имам не признал себя виновным. Его адвокат сообщил о намерении обжаловать приговор.

* «Нурджулар» — экстремистская организация, запрещенная в России.