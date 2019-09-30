Бывший капитан «Зенита» выступил за запрет цирков с животными
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, в прошлом капитан питерского «Зенита» Алексей Игонин предложил запретить цирки с животными на законодательном уровне. Парламентария процитировал «ПолитЭксперт».
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После того, как депутат увидел за кулисами томящихся в клетках животных, к нему пришло понимание проблемы. Он заметил, что люди, приходя на цирковые представления, не задумываются о том, в каких условиях живут звери и какой жесткой дрессировке они подвергаются.
«Они (дрессировщики — прим. ред.) защищают только свои интересы, и не более того. Это все деньги. Никакой любви к животным здесь нет», — выразил уверенность Игонин.