Бывший капитан «Зенита» выступил за запрет цирков с животными

О дивный новый цирк. Останутся ли звери на манежах будущего? Подробнее

После того, как депутат увидел за кулисами томящихся в клетках животных, к нему пришло понимание проблемы. Он заметил, что люди, приходя на цирковые представления, не задумываются о том, в каких условиях живут звери и какой жесткой дрессировке они подвергаются.

«Они (дрессировщики — прим. ред.) защищают только свои интересы, и не более того. Это все деньги. Никакой любви к животным здесь нет», — выразил уверенность Игонин.