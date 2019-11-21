Бывший имам сыграл свадьбу с подростком и попал под «уголовку»

В Татарстане бывший имам сам себя женил на 15-летней девочке. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело о половом сношении с несовершеннолетней.

Бывший имам мечети в селе Старое Кадеево Расул Салихов женился на девушке в апреле 2019 года. Как сообщило издание KazanFirst, между ними был заключен не светский брак, а религиозный — никах.

СМИ пишут, что родители дали разрешение на свадьбу только при условии отсутствия интимной близости, пока она не достигнет совершеннолетия. Девушка жила в доме своих родителей, а с мужем встречалась и гуляла по улицам. Однако вскоре одна из матерей подслушала разговор школьниц-подруг, которые утверждали, что между парой уже были половые отношения, тогда и разразился скандал, пишет Readovka.

Сейчас в отношении бывшего имама возбуждено уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Салихова задержали, несмотря на то, что девочка отрицает, что между ними были интимные отношения. Кроме того, экспертиза не обнаружила признаков того, что девочка вступала в половую связь.

Татарстанское духовенство подтвердило факт религиозной свадьбы. но уточнило, что Салихов не был имамом на момент никаха. Он был имамом с 2015 по 2017 год, а свадьба проходила в апреле 2019-го.

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«Практика ранних браков, хоть и существовала во многих других культурах, изжила себя в нынешних реалиях. Считаем, что в данном случае в первую очередь должны учитываться права и интересы девочки и надеемся, что при любом исходе дела ситуация примет наилучшую для нее лично форму», — сказал первый заместитель муфтия Татарстана Рустам хазрат Валиуллин.

Он также призвал не делать выводы о виновности Салихова до решения суда.