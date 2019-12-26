Бывший и действующий руководители СПЧ разошлись в вопросе о выходном 31 декабря

«Я считаю, что 31 декабря обязательно должен быть выходным днем. Обычно, правительство находило возможность перенести — сделать субботу рабочей и дать людям возможность подготовиться к встрече нового года. Мне кажется, эта практика, существовавшая несколько десятилетий, была абсолютно правильной. Делать 31 декабря отдельным выходным днем нет смысла, потому что тогда нужно будет найти в нашем календаре другой выходной день, который сделают рабочим», — пояснил Федотов.

Экс-глава СПЧ напомнил, что однажды «день конституции объявили рабочим днем, чтобы увеличить новогодние каникулы».

«Я бы не хотел, чтобы, например, 8 марта сделали рабочим, чтобы 31 декабря сделать выходным. Но практику перенесения субботы на 31 декабря я считаю правильной», — пояснил он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин согласился с мнением Федотова.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против выходного 31 декабря. Он заметил, что новогодние праздники и так длинные.