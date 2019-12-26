    26 декабря 2019, 11:31

    Бывший и действующий руководители СПЧ разошлись в вопросе о выходном 31 декабря

    Ольга Ситникова

    Бывший глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов подчеркнул, что граждане России заслужили отдых 31 декабря. Однако важно не нанести ущерб работе. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Я считаю, что 31 декабря обязательно должен быть выходным днем. Обычно, правительство находило возможность перенести — сделать субботу рабочей и дать людям возможность подготовиться к встрече нового года. Мне кажется, эта практика, существовавшая несколько десятилетий, была абсолютно правильной. Делать 31 декабря отдельным выходным днем нет смысла, потому что тогда нужно будет найти в нашем календаре другой выходной день, который сделают рабочим», — пояснил Федотов.

    Экс-глава СПЧ напомнил, что однажды «день конституции объявили рабочим днем, чтобы увеличить новогодние каникулы».

    «Я бы не хотел, чтобы, например, 8 марта сделали рабочим, чтобы 31 декабря сделать выходным. Но практику перенесения субботы на 31 декабря я считаю правильной», — пояснил он.

    Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин согласился с мнением Федотова.

    Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против выходного 31 декабря. Он заметил, что новогодние праздники и так длинные.