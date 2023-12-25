Общество 25 декабря 2023, 18:49 Бывший худрук Большого театра Филин назвал фильм «Новогодний шеф» лучшей семейной картиной 2023 года

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Фильмы «Новогодний шеф» и «Моя ужасная сестра 2» стали лучшими семейными картинами уходящего года. Такое мнение выразил экс-худрук Большого театра Сергей Филин в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, эти предновогодние праздничные картины очень правильные и вовремя показаны. «Новогодний шеф» снят так, что хочется попасть в этот дом. В фильме «Моя ужасная сестра 2» отлично играют дети.

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«Я за то, чтобы мы умели, учились и создавали вокруг нашей страны такую гармонию, в которую люди хотели бы попасть», — отметил Филин.