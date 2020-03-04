    04 марта 2020, 13:42

    Бывший хакер допустил сотрудничество WhatsApp и спецслужб

    Анатолий Минкин

    Спецслужбы могут получить всю информацию о любом пользователе мессенджера WhatsApp. Речь идет о всех контактах и группах пользователя. Об этом на своей странице в Twitter написал бывший лидер хакерских группировок Anonymous и LulzSec Джейк Дэвис, известный как Topiary.
    Бывший хакер допустил сотрудничество WhatsApp и спецслужб

    Он привел пример. Человек покупает новый смартфон. В WhatsApp он создает группу, где начинает общаться с любым человеком из своей телефонной книги. Его тут же идентифицируют, а все данные из мессенджера, включая его контакты, позволят выйти на остальных людей.

    В итоге спецслужбы смогут составить сеть с именами, узнавать, кто с кем общается и в каких группах состоит. По словам Дэвиса, этой информацией можно пользоваться для вычисления критиков властей.

    Кроме того, многие пользователи WhatsApp не отключают автодобавления в групповые чаты. Так что их вполне могут добавить в группу с сомнительным содержимым, а после связать с остальными участниками.

    По словам бывшего хакера, это только его размышления на тему того, выдает ли WhatsApp властям и спецслужбам информацию о своих пользователях. При этом он подчеркнул, что такая возможность точно есть.