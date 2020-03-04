Бывший хакер допустил сотрудничество WhatsApp и спецслужб

Он привел пример. Человек покупает новый смартфон. В WhatsApp он создает группу, где начинает общаться с любым человеком из своей телефонной книги. Его тут же идентифицируют, а все данные из мессенджера, включая его контакты, позволят выйти на остальных людей.

В итоге спецслужбы смогут составить сеть с именами, узнавать, кто с кем общается и в каких группах состоит. По словам Дэвиса, этой информацией можно пользоваться для вычисления критиков властей.

Кроме того, многие пользователи WhatsApp не отключают автодобавления в групповые чаты. Так что их вполне могут добавить в группу с сомнительным содержимым, а после связать с остальными участниками.

По словам бывшего хакера, это только его размышления на тему того, выдает ли WhatsApp властям и спецслужбам информацию о своих пользователях. При этом он подчеркнул, что такая возможность точно есть.