Бывший губернатор Псковской области заразился коронавирусом

«Есть такое», — сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента. «Самочувствие так себе. Надеюсь, врачи вылечат», — добавил экс-губернатор Псковской области.

О заболевании Кузнецова ранее сообщило издание «Псковская лента новостей». По его данным, экс-губернатор недавно побывал в Швейцарии, и последнюю неделю находится на изоляции в Москве.

Михаил Кузнецов находился в должности главы Псковской области с 2004 по 2009 года. Пост он покинул по собственному желанию.

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 человек. Власти страны принимают активные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Сотрудников компаний отправляют на удаленную работу, студенты проходят лекции дистанционно, а школьникам продлили каникулы. Массовые мероприятия находятся под запретом, а некоторые кинотеатры и рестораны ограничили работу.

Всего в мире сейчас заражено больше 304 тысяч людей. Скончались 13 тысяч человек. Врачам удалось вылечить 94,7 тысячи пациентов.