Бывший губернатор Петербурга вспомнил, как проходило переименование города

Президент Российского союза строителей, губернатор Санкт-Петербурга в 1996–2003 годах Владимир Яковлев дал интервью газете «Петербургский дневник». Он вспомнил, как проходило переименование Ленинграда в Санкт-Петербург в 1991 году, и отметил, что не все жители были с этим согласны.

«Справедливо, что вернули историческое название. В то же время надо учесть, что не абсолютное большинство горожан тогда проголосовали „за“. Но исторический факт состоялся, поэтому теперь мы живем в Санкт-Петербурге», — сказал Яковлев.

Он добавил, что тогда же обсуждалась возможность вернуть городу статус столицы. Яковлев рассказал, что сам настаивал на возвращении в город ряда учреждений — например, Министерства культуры.