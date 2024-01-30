Общество 30 января 2024, 14:31 Бывший губернатор Петербурга Яковлев: власти города делают все для погашения дефицита социнфраструктуры

Читать 360tv в

Власти Петербурга делают все возможное для погашения дефицита социальной инфраструктуры. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщил президент Российского союза строителей, бывший губернатор города на Неве Владимир Яковлев.

По его словам, в вопросе нехватки социнфраструктуры Петербург жестче других городов пытается его решить.

Реклама

«Сегодня строительство жилья в нашем городе начинается только после того, как принимается решение о возведении нужных горожанам социальных объектов: школ, детских садов, медицинских объектов и так далее», — добавил Яковлев.