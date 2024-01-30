30 января 2024, 14:31
Бывший губернатор Петербурга Яковлев: власти города делают все для погашения дефицита социнфраструктуры
Власти Петербурга делают все возможное для погашения дефицита социальной инфраструктуры. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщил президент Российского союза строителей, бывший губернатор города на Неве Владимир Яковлев.
По его словам, в вопросе нехватки социнфраструктуры Петербург жестче других городов пытается его решить.
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«Сегодня строительство жилья в нашем городе начинается только после того, как принимается решение о возведении нужных горожанам социальных объектов: школ, детских садов, медицинских объектов и так далее», — добавил Яковлев.
Санкт-Петербург
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