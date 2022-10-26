Бывший главред Tatler не признал вину в вымогательстве | 360°

Общество 26 октября 2022, 16:24 Бывший главред Tatler не признал вину в вымогательстве ТАСС: экс-главред Tatler Романовский не признал свою вину в вымогательстве Соцсети

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Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский не признал вменяемую ему вину в вымогательстве. Об этом ТАСС рассказал адвокат задержанного Гаджи Алиев.

«Романовский не признал вину в инкриминируемом ему преступлении», — заявил правозащитник.

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Бывшего главного редактора подозревают по статье «Вымогательство в особо крупных размерах».

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Романовского задержали во вторник по делу коммерческого директора журналистки и блогера Ксении Собчак Кирилла Суханова. Оба задержанных проходят по одному делу.

Днем 26 октября в доме Собчак в Московской области прошли обыски, однако сама журналистка на данный момент не имеет никакого процессуального статуса в деле.

Суханова накануне доставили в московское СУ ГУ МВД для проведения следственных действий. Собчак заявила, что задержание ее коллеги является способом давления на журналистику в России.

Также ранее стало известно, что в данный момент Собчак находится не в России. Источник сообщал, что она выехала в Литву через территорию Белоруссии.