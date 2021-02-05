Бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни
Умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Высоцкий. Ему было 66 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
«Сегодня скончался адмирал Владимир Высоцкий, занимавший пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 год», — приводит агентство слова Дерябина.
Собеседник не уточнил причину смерти, но отметил, что это не ковид.
Высоцкий родился в 1954 году в городе Комарно Львовской области. В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом. Через два года Высоцкий стал главкомом ВМФ России.