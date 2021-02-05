Бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни

«Сегодня скончался адмирал Владимир Высоцкий, занимавший пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 год», — приводит агентство слова Дерябина.

Собеседник не уточнил причину смерти, но отметил, что это не ковид.

Высоцкий родился в 1954 году в городе Комарно Львовской области. В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом. Через два года Высоцкий стал главкомом ВМФ России.