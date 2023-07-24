Общество 24 июля 2023, 21:44 Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев скончался в больнице Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев умер после продолжительной болезни Freepik

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Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев скончался в больнице после продолжительной болезни. Экс-руководителю региона было 73 года. О смерти Соловьева сообщили в Telegram-канале правительства Удмуртии.

«24 июля 2023 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший глава Удмуртии Александр Соловьев», — сказано в сообщении.

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Правительство принесло соболезнования родным и близким Александра Соловьева.

Соловьев руководил республикой в период с 2014 по 2017 годы. В 2020-м суд приговорил экс-главу к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 275 миллионов рублей за взятки. Позже суд освободил его от заключения по состоянию здоровья.

«Он сильно болел с самого момента освобождения из СИЗО. Ему было очень плохо, был парализован. Почти месяц лежал в больнице и сегодня умер», — рассказала старшая дочь Соловьева Евгения Сирик изданию «Коммерсант-Удмуртия».

По словам дочери, гражданская панихида пройдет в соборе Александра Невского в Ижевске, дата и время пока не известны.