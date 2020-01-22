    22 января 2020, 14:49

    Бывший глава Рособрнадзора охарактеризовал нового министра просвещения

    Артур Блянихов

    Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов заверил RT, что новый министр просвещения России Сергей Кравцов показал себя очень организованным и ответственным сотрудником во время работы в Рособрнадзоре.

    «Сергей Сергеевич Кравцов пришел тогда еще в Министерство образования из Российской академии образования», — напомнил Болотов.

    По его словам, Кравцов принимал активное участие в решение ряда проблем федерального значения, и смог навести порядок и вернуть доверие к ЕГЭ. Экс-глава Рособрнадзора выразил надежду, что на новом месте работы Кравцов будет использовать свои лучшие качества, такие как целеустремленность и способность решать сложные проблемы.