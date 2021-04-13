В Москве пропал белорусский политолог и литературовед Александр Федута. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что днем в понедельник в полицию обратилась женщина. Она заявила, что ее знакомый — Александр Иосифович Федута 1964 года рождения — не выходит на связь. Сейчас по этому обращению проводится проверка. Однако агентство не обладает подтверждением данной информации.

Как написало белорусское издание «Наша Нiва», об исчезновении Федуты сообщила его жена Марина Шибко. Она заявила, что у нее сейчас нет никакой связи с супругом. Шибко не знает, что муж делал в российской столице, с кем встречался. В ближайшее время женщина вылетит в Москву.

Александр Федута — советский и белорусский политический деятель, политолог, литературовед. Являлся членом предвыборного штаба Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии в 1994 году. После победы Лукашенко стал начальником управления общественно-политической информации администрации президента. Однако в 1995 году Федуту уволили.

После этого он работал журналистом в российских и белорусских СМИ. В 2010 году был участником предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева.