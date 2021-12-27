Бывший глава «Останкино» назвал «голубые огоньки» пародией на советские шоу

«Голубые огоньки», которые выходят сейчас, являются пародией на некогда популярные советские новогодние программы. Такое мнение выразил известный журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев.

«Я ничего не имею против ни [Валерия] Леонтьева, ни [Софии] Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем „огоньке“ и те же исполнители поют сейчас — это, конечно, немножко смешно, немножко грустно», — заявил он в комментарии Ura.ru.

Ранее возглавлявший Российскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Останкино» Сагалаев отметил, что вкусы аудитории мало изменились за прошедшие 30 лет, но смотрящие эти программы люди — те, кому 60 или более лет.

«Сейчас есть рейтинг, он работает фрагментарно, по аудиториям. На 60+ это и рассчитано», — добавил Сагалаев.

По его мнению, современные «голубые огоньки» — это пародия на аналогичные передачи советских времен. Раньше в этих концертах присутствовала уникальная атмосфера. Он вспомнил, что тогда в студию приходили такие легенды, как актер Юрий Никулин и космонавт Юрий Гагарин.

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