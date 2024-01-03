Общество 03 января 2024, 12:02 Бывший глава МВД Екатеринбурга погиб в зоне спецоперации Экс-глава УМВД по Екатеринбургу Трифонов в конце года погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Бывший начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов, осужденный за взяточничество, в конце 2023 года погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Ольгу Кезик.

По словам юриста, супруга Трифонова узнала о его смерти 2 января. Семья экс-полицейского намерена доказать непричастность мужчины к преступлению. Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Трифонову состоится 10 января в суде Челябинска.

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В 2022 году его признали виновным в получении взятки и хранении оружия. Трифонова приговорили к девяти с половиной годам колонии. В марте 2023 года Свердловский областной суд пересмотрел это решение, сократив срок до девяти лет и четырех месяцев. Суд также конфисковал средства на счетах экс-руководителя екатеринбургского УМВД.

В конце ноября в зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский. Он подорвался на мине в Харьковской области. На Запорожском направлении в октябре погиб казак Александр Можаев.