03 января 2024, 12:02
Бывший глава МВД Екатеринбурга погиб в зоне спецоперации
Экс-глава УМВД по Екатеринбургу Трифонов в конце года погиб в зоне СВО
Бывший начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов, осужденный за взяточничество, в конце 2023 года погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Ольгу Кезик.
По словам юриста, супруга Трифонова узнала о его смерти 2 января. Семья экс-полицейского намерена доказать непричастность мужчины к преступлению. Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Трифонову состоится 10 января в суде Челябинска.
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В 2022 году его признали виновным в получении взятки и хранении оружия. Трифонова приговорили к девяти с половиной годам колонии. В марте 2023 года Свердловский областной суд пересмотрел это решение, сократив срок до девяти лет и четырех месяцев. Суд также конфисковал средства на счетах экс-руководителя екатеринбургского УМВД.
В конце ноября в зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский. Он подорвался на мине в Харьковской области. На Запорожском направлении в октябре погиб казак Александр Можаев.
Суд
Екатеринбург
Специальная военная операция РФ на Украине
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