Бывший глава Ленинграда рассказал, почему решил покинуть свой пост

Владимир Ходырев, занимавший должность главы Ленинграда с 1983-го по 1990 год, разъяснил «Петербургскому дневнику», почему он принял решение уйти со своего поста.

Ходырев уточнил, что в тот момент на уровне ЦК КПСС было принято решение «О совершенствовании психиатрической службы в Советском Союзе».

«И под лозунгом, что коммунисты сажали в психушки инакомыслящих, из этих учреждений выпустили всех, кроме особо буйных», — напомнил экс-мэр.

Он рассказал, что многие из тех, кого отпустили, стали депутатами Ленсовета. По его словам, они ходили на сессии в рваных джинсах и вырывали микрофоны друг у друга.

«Их первая сессия длилась три месяца. Это был дурдом: меня с коллегами никто не слушал, поэтому вскоре я решил написать заявление», — поделился собеседник издания.