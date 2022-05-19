Бывший глава Бийского района Алтая предстанет перед судом

Бывший глава администрации Первомайского сельсовета Бийского района предстанет перед судом в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом написало издание «Наш Бийск».

По данным следствия, подсудимый с помощью ложных документов оформил в свою собственность несколько земельных участков, находившихся на балансе регионального бюджета на сумму более 700 тысяч рублей, сообщило ИА Nation News.

Сотрудники СУ СК России по Алтайскому краю передадут материалы дела в Центральный районный суд Барнаула. Известно, что имущество обвиняемого стоимостью 800 тысяч рублей в настоящий момент арестовано.