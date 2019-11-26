Бывший генпрокурор России назвал погрешностью рост преступности

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил об увеличении числа зафиксированных в России коррупционных преступлений. По его словам, показатель вырос на 2% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время количество преступлений, связанных с коррупцией, переходит за 27 тысяч.

«2% — это цифра, которая относится к статистической погрешности, и говорить о росте преступности не стоит. Нужно смотреть не на общий вал преступности, а на отдельные категории, особенно останавливаясь на тяжких и особо тяжких преступлениях. Именно эти показатели влияют на общую статистику, и указанные проценты свидетельствуют, что ситуация нормальная», — заметил Степанков.

По мнению экс-генпрокурора, нельзя оценивать рост или спад преступности в государстве. Он пояснил, что «это сложный процесс, который нужно оценивать по совокупности и по количеству выявленных и направленных в суд преступлений». Только таким способом можно получить объективную оценку и сделать вывод о тенденциях.

«Что касается увеличения причиняемого ущерба, это уже более объективный фактор. И мы можем говорить, что преступления выявляются, потому что ущерб рассчитывается от раскрытых правонарушений. Так что делаем вывод, что преступность у нас более жадная в своих посягательствах на имущество граждан, имущество предприятий, бюджетные деньги», — заявил Степанков.