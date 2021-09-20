Бывший генерал-майор ФСБ высказался о причинах стрельбы в Пермском университете

Бывший генерал-майор ФСБ Александр Михайлов обсудил с порталом News.ru причины стрельбы в Пермском университете, в ходе которой нападавший убил нескольких человек.

Михайлов заметил, что существуют люди, которые могут вести себя таким образом под влиянием раздражительности или сиюминутного гнева. Он объяснил, что у подобных граждан повышенная нервная возбудимость, в силу которой они остро реагируют на несущественные обиды. У эксперта вызвала вопросы информация, что нападавший вел стрельбу из травматического оружия.

«Пока надо ждать, разбираться, то ли это травмат, то ли это действительно какое-то огнестрельное оружие», — добавил собеседник издания.