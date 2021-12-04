Бывший гендиректор «Ростовводоканала» назвал смену руководства на предприятии рейдерским захватом

В Ростове-на-Дону у «Ростовводоканала» сменилось руководство. Бывший генеральный директор предприятия Дмитрий Кубрак в беседе с «360» назвал происходящее рейдерским захватом.

Курбак заявил, что при голосовании представитель акционеров проголосовал не в их интересах, выбрал новый совет директоров, после чего и произошла смена директора.

«Происходит рейдерский захват. <…> Мы сразу же направили документы в правоохранительные органы и налоговую, чтобы [нового директора] не регистрировали. Но в итоге нового директора зарегистрировали, в полиции, как я понимаю, тоже еще не отреагировали», — сказал экс-руководитель «Ростовводоканала».

По его словам, ситуация уже растянулась на две недели. Адвокат Курбака заявил о надежде на благополучный исход «как можно скорее».

«Как видите, сейчас все усложняется: блокируются входы и выходы бетонными блоками. У людей проблема выйти или зайти. Хоть как-то получить питание. Мы ждем суда, подали исковое заявление», — пояснил правозащитник.

Снятое руководство и находящиеся в здании люди, обратил внимание Курбак, никак не блокируют работу водоканала.

«Я надеюсь, что город не останется [без водоснабжения]. <…> Это административное здание. Здесь находятся бухгалтерия, финансисты, канцелярия. Никаких направлений, связанных с эксплуатацией сетей, нет», — заключил он.

Видео с установкой бетонных блоков на входе в здание «360» опубликовал ранее. В пресс-службе «Ростовводоканала» объяснили их появление украшением к новогодним праздникам.