20 мая 2023, 15:36
Бывший футболист московского «Спартака» Ващук вступил в ряды ВСУ
Бывший игрок московского «Спартака» Ващук стал солдатом Нацгвардии Украины
Бывший защитник московского «Спартака» и украинской сборной Владислав Ващук вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), став солдатом Национальной гвардии. Об этом спортсмен сообщил в социальной сети.
По словам Ващука, решение о вступлении в ВСУ он принял самостоятельно, присягу принял 18 мая. Бывший футболист признался, что для близких это стало шоком.
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«Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук», — написал он.
Владислав Ващук играл за «Спартак» в 2003 году, в составе московской команды он провел 29 матчей, отметился одним голом. Футболист также выступал за национальную сборную Украины в период с 1996 по 2007 год.
Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции ликвидировали лучшего бомбардира Ровенской области Михаила Цымбалюка. Спортсмен принимал участие во многих футбольных соревнованиях на уровне региона и страны.
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