Бывший духовник Поклонской заявил, что та «отошла от православия»

Духовник, которого в июле 2019 года Поклонская сменила на архимандрита Аркадия, поделился мнением, что депутат «переобулась», отошла от православия.

«Она разорвала отношения. Я ничего не имею против: бывает, что [люди] „переобуваются“ — сначала за здравие, потом за упокой, — рассказал отец Сергий. — Никто ее не осуждает, мы даже молимся [за нее], но она разорвала отношения, не хочет идти с православием».

Отмечается, что заявления Поклонской в последнее время порой идут вразрез с православными канонами. В частности, она заступилась за Хэллоуин, назвала ошибкой скандал из-за фильма «Матильда» и выступила против попыток запретить аборты.