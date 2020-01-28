Бывший духовник Поклонской заявил, что та «отошла от православия»
Схиигумен Сергий (Романов), бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, заявил, что она отошла от православия. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Духовник, которого в июле 2019 года Поклонская сменила на архимандрита Аркадия, поделился мнением, что депутат «переобулась», отошла от православия.
«Она разорвала отношения. Я ничего не имею против: бывает, что [люди] „переобуваются“ — сначала за здравие, потом за упокой, — рассказал отец Сергий. — Никто ее не осуждает, мы даже молимся [за нее], но она разорвала отношения, не хочет идти с православием».
Отмечается, что заявления Поклонской в последнее время порой идут вразрез с православными канонами. В частности, она заступилась за Хэллоуин, назвала ошибкой скандал из-за фильма «Матильда» и выступила против попыток запретить аборты.