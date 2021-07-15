Бывший директор школы получил 208 лет тюрьмы в Мексике

В Мексике вынесли приговор директору школы, который проигнорировал проверки при строительстве здания. Во время землетрясения в 2017 году начальная частная школа рухнула, не выдержав напора стихии. Об этом написало ИА Nation News.

Мексиканцу назначили 208 лет лишения свободы за неумышленное убийство 26 человек. Кроме того, он должен будет выплатить 377,5 тысячи долларов каждому из косвенных потерпевших за причинение морального ущерба.

Следствию удалось выяснить, что бывший директор учреждения давал гарантии безопасности школы, но не проводил необходимые испытания во время строительства.