Бывший директор NASA получил орден Дружбы от российского коллеги

Российский космонавт и астронавты NАSА начнут тренироваться в пещере Подробнее

«В ходе Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне российский космонавт и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Крикалев вручил орден Дружбы бывшему администратору NASA Болдену», — сообщила пресс-служба ведомства.

Церемония прошла в рамках 70-го Международного астронавтического конгресса, который состоялся в пятницу в Вашингтоне. Чарльз Болден и Сергей Крикалев вместе отправлялись в космос в 1994 году. Этот полет проходил в ходе первой совместной российско-американской миссии на корабле «Дискавери».

Российским орденом Дружбы награждают за укрепление мира и дружбы со страной, а также за вклад в реализацию совместных проектов.