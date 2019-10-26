Бывший директор NASA получил орден Дружбы от российского коллеги
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев вручил экс-директору NASA Чарльзу Болдену орден Дружбы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства в США.
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«В ходе Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне российский космонавт и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Крикалев вручил орден Дружбы бывшему администратору NASA Болдену», — сообщила пресс-служба ведомства.
Церемония прошла в рамках 70-го Международного астронавтического конгресса, который состоялся в пятницу в Вашингтоне. Чарльз Болден и Сергей Крикалев вместе отправлялись в космос в 1994 году. Этот полет проходил в ходе первой совместной российско-американской миссии на корабле «Дискавери».
Российским орденом Дружбы награждают за укрепление мира и дружбы со страной, а также за вклад в реализацию совместных проектов.