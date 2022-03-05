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    05 марта 2022, 11:01

    Бывший директор автошколы попала под следствие во Владимирской области

    Оксана Лавнюженко

    В городе Александров Владимирской области на 58-летнюю женщину, которая руководила автошколой, завели уголовное дело. Ее уличили в коммерческом подкупе, написало РИА ФАН.

    В прошлом году она необоснованно зачислила на обучение мужчину, который затем получил свидетельство о праве на управление трактором и через посредника передал ей 17 тысяч рублей.

    Подобные нарушения закона за не наблюдались неоднократно. Общая сумма, которую женщина получила за неправомерные действия, составила 49 тысяч рублей. Экс-директор автошколы уже дала признательные показания.