Бывший депутат Верховной рады раскритиковал Порошенко
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал ролик, на котором бывший президент Украины Петр Порошенко в кабинете генерального прокурора говорит на русском языке. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным телеканала «Царьград», Журавко считает, что «это еще раз доказывает лживость той власти и лживость сегодняшней власти».
«Ничего они с русским языком не сделают. Как он был и преобладал, так и будет. Все остальное — политика, ссоры и ничтожность разных деятелей», — считает бывший депутат.