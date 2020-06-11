Бывший депутат Верховной рады раскритиковал Порошенко

По данным телеканала «Царьград», Журавко считает, что «это еще раз доказывает лживость той власти и лживость сегодняшней власти».

«Ничего они с русским языком не сделают. Как он был и преобладал, так и будет. Все остальное — политика, ссоры и ничтожность разных деятелей», — считает бывший депутат.