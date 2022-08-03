Бывший депутат-промышленник умер в Прикамье

В Пермском крае в возрасте 67 лет скончался бывший депутат регионального Заксобрания и экс-гендиректор НПО «Искра» Владимир Шатров. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ЗС.

В пресс-службе отметили, что трудовая биография Шатрова связана со становлением и развитием машиностроения и оборонно-промышленного комплекса в Прикамье.

«Законодательное собрание Пермского края выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Светлые воспоминания об Владимире Борисовиче навечно останутся в наших сердцах», — отмечается в сообщении.