Общество 18 февраля 2023, 11:15 Бывший депутат думы Владивостока погиб в зоне СВО РИА «Новости»: экс-депутат думы Владивостока Ямщиков погиб в зоне спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-депутат городской думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне боевых действий на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель местного комитета по законности, правопорядку и местному самоуправлению Михаил Веселов.

«Сообщили печальную новость о смерти Ямщикова в зоне спецоперации на Украине. Позднее предоставим информацию о возможности прощания с бывшим товарищем», — сказал он.

Реклама

Веселов вспомнил одно из мероприятий, в котором он принимал участие вместе с бывшим коллегой.

Реклама

«Вместе с Дмитрием мне в 2015 году выпала честь передать учащимся гимназии № 1 Владивостока копию Знамени Победы», — сказал он.

Ямщиков, добавил Веселов, сам был выпускником гимназии и волновался перед мероприятием.

«Всегда было видно искреннее отношение Дмитрия к людям, Родине и традициям», — добавил депутат.

Ямщиков трудился депутатом думы Владивостока с 2012 по 2017 год, курировал работу молодежной палаты.