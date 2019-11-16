Бывший чиновник украл сайт губернатора Псковской области и выставил на продажу

Один из уволенных чиновников из администрации псковского губернатора решил шантажировать своего бывшего начальника Михаила Ведерникова. Он выставил на продажу сайт главы региона за 260 тысяч рублей. Об этом сам руководитель области рассказал на своей странице в Instagram.

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Ведерников рассказал, что в 2018 году бывшего первый замначальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям области Юрия Колесникова «попросили» с должности. По словам губерантора, причиной стали многочисленные нарекания к чиновнику.

Спустя год уволенный сотрудник попробовал «своеобразный шантаж как метод личного обогащения».

«Во время работы в Администрации он по поручению руководства зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого я дал свои личные деньги), но зарегистрировал его на свое имя (по сути присвоил)», — сказано в посте губернатора.

Он добавил, что 11 ноября Колесников выставил домен на продажу в Сети и попросил за сайт 260 тысяч рублей.

Таким образом, пользователи не смогли оставлять обращения в течение девяти часов, а Колесников потребовал у властей деньги за возвращение домена.

Глава региона отметил, что после инцидента был запущен другой портал, который уже полностью функционирует. «Никогда не давал и не дам себя шантажировать <…> Колесников <…> ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдем возможность убедить его в этом», — заключил губернатор Псковской области.