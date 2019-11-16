Бывший чиновник украл сайт губернатора Псковской области и выставил на продажу
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Ведерников рассказал, что в 2018 году бывшего первый замначальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям области Юрия Колесникова «попросили» с должности. По словам губерантора, причиной стали многочисленные нарекания к чиновнику.
Спустя год уволенный сотрудник попробовал «своеобразный шантаж как метод личного обогащения».
«Во время работы в Администрации он по поручению руководства зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого я дал свои личные деньги), но зарегистрировал его на свое имя (по сути присвоил)», — сказано в посте губернатора.
Он добавил, что 11 ноября Колесников выставил домен на продажу в Сети и попросил за сайт 260 тысяч рублей.
Таким образом, пользователи не смогли оставлять обращения в течение девяти часов, а Колесников потребовал у властей деньги за возвращение домена.
Глава региона отметил, что после инцидента был запущен другой портал, который уже полностью функционирует. «Никогда не давал и не дам себя шантажировать <…> Колесников <…> ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдем возможность убедить его в этом», — заключил губернатор Псковской области.