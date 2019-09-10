Бывший болгарский министр назвал абсурдным задержание членов движения «Русофилы»

Совет Федерации пообещал защиту болгарским «Русофилам» Подробнее

По мнению экс-министра, если председателя «Русофилов» Николая Малинова обвинят в шпионаже, болгарские власти должны также обвинить премьер-министра страны Бойко Борисова в шпионаже в пользу Вашингтона. Петков напомнил о признании Борисова, что тот обслуживал чужие интересы.

«Если болгарские институции не проявляют двойных стандартов, они должны пойти на такое решение», — заметил бывший глава МВД.

Он выразил надежду, что это дело быстро подойдет к концу, поскольку, по его словам, обвинения в шпионаже иначе как абсурдными назвать нельзя.