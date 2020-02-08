Бывший боец UFC вызвал Емельяненко на бой с пистолетами и ножами

Смоляков в оскорбительной манере высказался о бойце и заявил, что хочет его «проучить за тех женщин, что он изнасиловал».

Также спортсмен добавил, что если никто из промоутеров не организует им бой, он все равно готов «выехать за город» и разобраться с Емельяненко. «Предлагаю пистолет или нож, мразь», — заявил он.

Также Смоляков добавил, что этот бой для него принципиальный.

В конце января Емельяненко вышел из СИЗО, куда его отправили за пьяный дебош. До этого спортсмен уже имел проблема с законом. В 2015 году его приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование домработницы.

Также он враждует со своим братом Федором Емельяненко, который советовал пересмотреть ему свои взгляды на жизнь.