Бывший астронавт признался в убийстве двух девочек

Бывший астронавт NASA Джеймс Холселл дал признательные показания в деле о непредумышленном убийстве двух девочек. Убийство произошло во время автокатастрофы в 2016 году. Об этом сообщил Sky News.

Следствие полагает, что во время аварии Холселл находился под действием наркотических препаратов и алкоголя. Мужчина столкнулся с кузовом другого автомобиля. В машине находились две девочки 11 и 13 лет.

Мужчина отделался четырьмя годами исправительного срока и десятью годами надзора. В случае нарушения испытательного срока ему будет грозить до 16 лет заключения.

Родственников погибших не удовлетворил результат, вынесенный судом. Мать девочек Латрис Парлер (Latrice Parler) назвала приговор несправедливым.

«Это несправедливо. Мои дочери были удивительными, красивыми, умными, сильными маленькими девочками, которые могли бы стать кем угодно в этом мире, если бы у них была возможность вырасти, но это было отнято у меня и всех остальных в этом мире», — заявила женщина.