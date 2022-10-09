Бывший актер сериала «След» вступил в ряды Народной милиции ДНР | 360°

Общество 09 октября 2022, 11:17 Поделиться Telegram

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Viber Бывший актер сериала «След» вступил в ряды Народной милиции ДНР Бывший актер сериала «След» Тесля-Герасимов вступил в ряды Народной милиции ДНР 8 октября kinopoisk

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Бывший актер сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов вчера вступил в ряды Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом он рассказал изданию «Абзац».

«Я много раз был на передовой, был с командирами, с простыми людьми, с людьми из Донбасса и принял для себя решение, что должен быть здесь», — пояснил Тесля-Герасимов.

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Актер планирует вести в Донбассе не только военную, но и творческую работу, в частности снять художественный фильм о местных бойцах. Также он собирается сочинять военные песни. Три песни уже написаны и скоро выйдут, идет работа над сценарием.

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«У меня тут несколько задач, которые я попытаюсь воплотить в жизнь», — подытожил Георгий.

Актер признался, что его больше не задевает ситуация с руководством сериала «След». Георгий Тесля-Герасимов думает, что его уволили из сериала из-за того, что он ездил в зону спецоперации. Многие коллеги и друзья поддержали его тогда. Сейчас все позади, актер не хочет вспоминать о конфликте.

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