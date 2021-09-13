Бывший адвокат Ефремова рассказал о работе без адвокатского статуса

Экс-адвокат осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова рассказал о своей жизни после потери адвокатского статуса. Эльман Пашаев признался, что после этого случая стал жить еще лучше, а в плане финансового благополучия у него все просто замечательно. Интервью с адвокатом опубликовал сайт kp.ru.

«Ни на одну минуту я не останавливал своей профессиональной деятельности. Как работал, так и работаю. Веду гражданские, арбитражные, семейные дела. В рамках уголовного дела представляю интересы потерпевших. Моя юридическая контора процветает», — поделился Пашаев.

По поводу адвокатского статуса бывший защитник Ефремова убежден, что вместе с кодексом профессиональной этики тот «связывает руки и ноги». Он отметил, что и без него можно заниматься своим делом, не ощущая на себе давление начальства.

«Я не думаю, что мне сейчас стоит получать адвокатский статус. Не хочу, чтобы мной опять командовали. Может быть, в следующем году сдам адвокатский экзамен в Москве. Причем публично, о чем предупрежу заранее», — добавил он.

Эльман Пашаев защищал в суде актера Михаила Ефремова, которого 8 сентября 2020 года осудили на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии, в коллегии которой на тот момент числился Пашаев, решила, что он превратил процесс в шоу и лишила его адвокатского статуса.