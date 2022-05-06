Бывших сотрудников МВД обвинили в коррупции в Симферополе

Сотрудники МВД в Симферополе задержали по подозрению о взяточничестве троих коллег из числа высокопоставленных чиновников. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на СУ СК России по Республике Крым.

По информации правоохранителей, в 2021 году обвиняемые поймали мужчину из Казахстана, который находился в розыске по делу о мошенничестве. Бывшие полицейские предложили ему дать взятку в размере 1,5 миллиона рублей в обмен на свободу. В случае отказа они пригрозили злоумышленнику экстрадицией в Казахстан.

Подсудимым предъявили обвинение по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».