Бывших работников Госавтоинспекции и автодорожного надзора заподозрили в получении взяток в Ленобласти | 360°

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Бывших работников Госавтоинспекции и автодорожного надзора заподозрили в получении взяток в Ленобласти

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В Ленинградской области экс-сотрудников регионального управления ГИБДД и Северо-Западного межрегионального управления МУГАДН заподозрили в получении взяток на сумму около 47 миллионов рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

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Следствие предполагает, что 13 подозреваемых организовали преступную группу, на счету которой 47 преступлений. Речь идет о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. В ближайшем будущем уголовное дело передадут в суд.

Уголовное дело

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