Бывших полицейских осудили за торговлю водительскими правами в Тюменской области

В Тобольске (Тюменская область) перед судом предстали двое экс-автоинспекторов и трое бывших сотрудников автошкол, которых обвинили в торговле водительскими правами. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, обвиняемые работали с 2016 по 2018 годы. Они выдавали водительские права за деньги всем желающим. Отмечается, что новоиспеченные водители не сдавали экзамены и не проходили обучение. Прохождение медкомиссии также не требовалось с них. Осужденные получили от шести до 12 лет лишения свободы.