Общество 15 декабря 2023, 13:02 Бывших мигрантов из Челябинска лишили российских паспортов за уклонение от армии Суд в Челябинске лишил мигрантов гражданства из-за уклонения от воинского учета РИА «Новости»

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Желая избежать службы в армии, двое бывших мигрантов в Челябинске при получении гражданства России предоставили ложные сведения. За это суд лишил их паспортов, сообщило ГУ МВД России по Челябинской области.

«При подаче заявления на приобретение гражданства России молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. <…> Центральный суд Челябинска принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства», — сообщила полиция.

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Нарушение обнаружили во время операции «Нелегальный мигрант». Новоявленные россияне 21 и 24 лет родом из стран ближнего зарубежья после получения паспортов не встали на воинский учет, хотя по закону обязаны сделать это в течение двух недель. Они обжаловали решение суда о лишении гражданства, но Челябинский областной суд оставил вердикт без изменений.

МВД предлагало запретить нелегальным мигрантам заключать браки, открывать банковские счета, регистрировать машины и другую собственность. Полиция насчитала в России около 6,4 миллиона приезжих.