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    10 июня 2022, 11:13

    Бывшие рестораны McDonald’s переименовали на картах «Яндекса»

    ТАСС: бывшие рестораны McDonald’s на картах «Яндекса» переименовали в «Мак»

    Максим Зинкин

    Бывшие рестораны сети быстрого питания McDonald’s в Москве переименовали в «Мак» на картах «Яндекса». Об этом сообщил ТАСС.

    В частности, новые названия получили заведения в районе станций метро «Третьяковская» и «Пушкинская». В обоих случаях указано, что рестораны откроются в воскресенье, 12 июня.

    Американская компания объявила об уходе с российского рынка после начала специальной операции на Украине. Позднее стало известно о возвращении McDonald’s, но под новым именем.

    В Сети появились предположения, что новым названием ресторанов станет «Доминис», однако новые владельцы бизнеса эти слухи опровергли.

    Первые 15 точек ресторана быстрого питания нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня.