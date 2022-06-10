Бывшие рестораны McDonald’s переименовали на картах «Яндекса»

Бывшие рестораны сети быстрого питания McDonald’s в Москве переименовали в «Мак» на картах «Яндекса». Об этом сообщил ТАСС.

В частности, новые названия получили заведения в районе станций метро «Третьяковская» и «Пушкинская». В обоих случаях указано, что рестораны откроются в воскресенье, 12 июня.

Американская компания объявила об уходе с российского рынка после начала специальной операции на Украине. Позднее стало известно о возвращении McDonald’s, но под новым именем.

В Сети появились предположения, что новым названием ресторанов станет «Доминис», однако новые владельцы бизнеса эти слухи опровергли.

Первые 15 точек ресторана быстрого питания нового McDonald’s откроются в Москве и Подмосковье 12 июня.