Бывшие работники сельхозкомпании «Озеленитель-Кубань» рассказали, как из предприятия сделали банкрота

Краснодарская компания «Озеленитель-Кубань» работала на рынке России около 30 лет. Собственники построили инфраструктуру, огромные теплицы, создали рабочие места, разработали систему управления производством. Продукция компании успешно конкурировала с зарубежными овощами и фруктами по качеству и цене.

Когда в 2015 году Россия отказалась закупать турецкие овощи, компания «Озеленитель-Кубань» получила возможность поставлять на рынок свои помидоры. Прибыль выросла, как и интерес к активам предприятия у так называемых специалистов по разделу готового бизнеса. Обычно в этой борьбе создатели бизнеса проигрывают. Поскольку атакующие готовы пойти на многое, чтобы забрать себе деньги.

Компания развивалась неплохо, но в какой-то момент собственники «Озеленитель-Кубань» столкнулись с тем, что кредиторы стали требовать досрочно выплатить долгосрочные производственные кредиты. Банкротство «Озеленитель-Кубань» началось в 2015 году. Компания пыталась выйти из него, избежав потерь, однако все попытки это сделать отклонялись. В 2016 году Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении предприятия конкурсное производство. Итогом могла стать ликвидация. Конкурсным управляющим назначили Александра Гущина.

В феврале 2019 года в отношении Гущина с согласия прокурора завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Затем его вызвали на допрос в качестве подозреваемого. А уже в марте признали действия следователя, который возбудил уголовное преследование Гущина, незаконными. Прокурор пытается оспорить решение суда до сих пор.

Когда предприятие признали банкротом, судья Арбитражного суда Краснодарского края разрешил продавать имущество компании на конкурсе и управляющий запустил этот процесс. В результате на прилавки краснодарских магазинов вернулись импортные овощи и фрукты из Египта, Индонезии, Турции и Эквадора.