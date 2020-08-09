Бывшие послушники захваченного Сергием монастыря на Урале рассказали об избиениях

Филиппа Малюткина били по ногам даже за то, что он в детстве отправился купаться.

«Многие дети оттуда (из монастыря — прим. ред.) выходят с поломанной психикой, это однозначно. Многие долгие годы восстанавливаются, многие до сих пор не восстановились, у кого-то какие-то страхи есть, боязни», — признался он.

Другая воспитанница монастыря — Христина Самушкина — даже не заметила, когда именно священнослужители перешли грань дозволенного в общении с детьми.

«В дальнейшем там уже начали заставлять мужчин бить детей. Отец Сергий Романов давал им распоряжения, абсолютно из-за любого инцидента он говорил: „Идите и бейте“», — отметила она.

Девушка несколько лет не могла рассказать отцу об издевательствах и сделала это только после ухода из монастыря.

Детей не только истязали физически, но и оскорбляли их и манипулировали ими, говорится в программе. Проступком считалась даже прогулка мальчика с девочкой — за такое били плетеным кабелем.

В августе в монастыре умерла 15-летняя девочка. Подростка привезли туда вымаливать, потому что лечение не помогало. У ребенка диагностировали рак. По словам отца Сергия, в монастыре девочку часто навещал лечащий врач. В результате она прожила в три раза дольше, чем предполагали медики. Позже СК России назвал причину смерти ребенка: тяжелое заболевание.

О насилии в Среднеуральском женском монастыре рассказала журналистка Ксения Собчак. Послушники, пожелавшие сохранить анонимность, также утверждали, что им тяжелее всего было переносить унижения со стороны захватившего монастырь схиигумена Сергия (Романова). Он отчитывал жителей подворья во время обеда или проповеди, угрожая выгнать их из монастыря.

Патриарх Кирилл лишил отца Сергия сана схиигумена, писало ИА НСН.