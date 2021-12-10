Бывшие полицейские из Новосибирска получили условный срок за взятки

Двое бывших полицейских из Новосибирска получили условные сроки за получение взяток. Об этом написали «Известия». со ссылкой на прокуратуру региона.

Следствие установило, что в 2018 году полицейские договорились с владельцем торгового ларька, что за 26-50 тысяч рублей в месяц будут уведомлять его о предстоящих проверках. За полтора года предприниматель передал им более 304 тысяч рублей, написало ИА НСН.

Оба фигуранта получили по семь лет условно.