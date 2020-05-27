Бывшие мужья начали оформлять детские пособия в 10 тысяч на себя. Первые жалобы

Новый способ заработка нашли неплательщики алиментов. Они начали оформлять на себя пособия в 10 тысяч рублей, предназначенные родителям детей от трех до 16 лет. Как рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, в регионе уже семь таких случаев.

Она пояснила, что жалобы на бывших мужей от разведенных женщин с детьми продолжают поступать.

«Ко мне обратилась женщина, которая жила с гражданским мужем. Они даже не были в браке, но в свидетельстве о рождении ребенка он указан отцом. И вот этот бывший сожитель оформил выплату», — поделилась она.

Евгения Майорова рассказала еще один случай, когда разведенная мать двоих детей узнала, что выплату на себя оформил ее бывший муж, от которого она не видит никакой помощи. При этом в разговоре бывший супруг женщины заявил, что имеет право на эти деньги, так как он иногда забирает детей и вообще привык распоряжаться доходами семьи. Но при этом вместе супруги уже давно не живут.

По словам Майоровой, получилась юридическая коллизия, так как в законе прописано, что право на выплату имеет родитель, который указан в свидетельстве о рождении ребенка. В итоге ушлые папы, которые не участвуют в воспитании детей, быстро оформляют все на себя.

«Деньги должны получать те, на чьем содержании находятся дети, кто их кормит каждый день», — пояснила детский омбудсмен Челябинска.

10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет поручил выплатить президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время своего обращения к гражданам. Это только один из видов материальной помощи во время пандемии. Для оформления выплаты заявку можно оставить на сайте госуслуг или обратиться в Пенсионный фонд России. Деньги на счет придут 1 июня.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила расширить круг получателей этих пособий и включить туда семьи с подростками до 17 лет. Соответствующее предложение она направила в правительство.